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“إغاثي الملك سلمان” يواصل توزيع المواد الإغاثية للمستفيدين في قطاع غزة

22 ديسمبر 2023 · < 1 minutes
توزيع السلال الغدائية في مدينة رفح
توزيع السلال الغدائية في مدينة رفح

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة توزيع المواد الإغاثية المتنوعة للمستفيدين في قطاع غزة.

يأتي ذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

توزيع السلال الغدائية في مدينة رفح
توزيع السلال الغدائية في مدينة رفح

كان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجها بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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