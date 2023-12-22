إصابة إماراتي وزوجته في حادث إطلاق النار بالتشيك

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، الجمعة، أنها تتابع حالة مواطن وزوجته أصيبا في إطلاق نار بالعاصمة التشيكية، براغ، الخميس.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها الخارجية الإماراتية على صفحتها بمنصة أكس (تويتر سابقا) قالت فيها: "تتابع وزارة الخارجية الوضع الصحي للمواطن الإماراتي وزوجته الذين أصيبوا في جمهورية التشيك إثر حادث إطلاق النار الذي وقع يوم أمس في العاصمة براغ، مؤكدة حرصها على تقديم الدعم الكامل والرعاية الصحية للمصابين بالتنسيق مع السلطات التشيكية وبتواجد فريق من وزارة الخارجية".

من جهته قال وزير الداخلية التشيكي، فيت راكوسان، إن اثنين من الأجانب الثلاثة الذين أصيبوا في إطلاق النار الجماعي من الإمارات والثالث مواطن هولندي، وذلك في تصريح للتلفزيون التشيكي، الجمعة.