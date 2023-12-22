انخفاض حاد في حركة السفن عبر مضيق باب المندب

شهدت حركة الناقلات عبر مضيق باب المندب، في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، انخفاضا حادا بسبب التوترات في البحر الأحمر، الأمر الذي تسبب في مزيد من تعطيل الشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية.

إقرأ أيضًا: ناقلة نفط نرويجية تتجه إلى ميناء آمن بعد تعرضها لهجوم صاروخي في باب المندب

ووفق بيانات تتبع السفن التي أعلنت عنها وكالة بلومبرج، اليوم الجمعة، دخلت حوالي 30 ناقلة فقط هذا الأسبوع عبر مضيق باب المندب، بانخفاض يزيد عن 40% مقابل المتوسط اليومي خلال الأسابيع الثلاثة السابقة.

ويتم نقل كميات هائلة من النفط الخام والديزل والمنتجات النفطية الأخرى عبر المضيق الواقع بين اليمن وأفريقيا، من الشرق الأوسط والهند عبر هذه المياه في طريقها إلى أوروبا، فيما يمر النفط الروسي إلى الهند والصين في الاتجاه الآخر.

إقرأ أيضًا:

بريطانيا: حادث جديد قرب باب المندب قبالة السواحل اليمنية