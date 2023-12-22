مركز الملك سلمان للإغاثة: غزة تحتاج 800 شاحنة يوميا على مدى 3 أسابيع

قال الدكتور سامر الجطيلي متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، إن حوالي 2800 طن من المساعدات وصلت إلى غزة، وقرابة 60 شاحنة على معبر رفح تنتظر الدخول.

وأضاف في تصريحات لقناة "الإخبارية"، أن غزة تحتاج 800 شاحنة يوميا على مدى 3 أسابيع، موضحا أن المشهد الإنساني في غزة معقد جدا، فشمالها خال من المستشفيات تماما نتيجة القصف الإسرائيلي وبناها التحتية الطبية مدمرة.

وواصلت المساعدات السعودية التوافد إلى مطار العريش الدولي في مصر، التي يُسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.