مونديال الأندية 2023.. قائمة الأهلي المصري وأوراوا الياباني

يستضيف ملعب مدينة الأميرعبدالله الفيصل الرياضية في الرابعة والنصف مساءً، لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية 2023، بين الأهلي المصري وأوراوا الياباني.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه أمام نظيره أوراوا الياباني.

بدأ «كولر» مباراة الأهلي وأوراوا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود عبد المنعم كهربا.

في المقابل، فإن ماتشي سكورزا، مدرب أوراوا، يبدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شوساكو نيشيكاوا.

خط الدفاع: ماريوس هويبراتين، تاكاهيرو سكيني، تاكاهيرو أكيموتو، ألكسندر سكولز.

خط الوسط: أتسوكي إيتو، يوشيو كويزومي، كان أيواو، تومواكي أوكوبو، كايتو ياسوي.

الهجوم: خوسي كانتي.