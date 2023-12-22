السعودية تجذب المستثمرين الدوليين.. وجهة عالمية للنمو

تشهد المملكة العربية السعودية تدفقاً متزايداً من الاستثمارات الأجنبية، حيث ينظر إليها بعض المستثمرين على أنها "الصين الجديدة" في أسواق الأسهم الناشئة، وفقا لبلومبرغ.

وانضمت السعودية إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في عام 2019، ومع استبعاد روسيا من المؤشر وخسارة الصين جاذبيتها بسبب التباطؤ الاقتصادي، بدأ بعض المستثمرين في البحث عن فرص جديدة في السعودية.

وساعدت الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

وارتفع سوق الأسهم السعودية "تداول" بأكثر من 11% هذا العام، أي أكثر من ضعف عائد مؤشر MSCI.

وهناك العديد من الفرص المتاحة للمستثمرين الأجانب في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الشركات الكبيرة في قطاعات الرعاية الصحية والتجزئة والطاقة.

وقد يؤدي الاهتمام المتزايد بالسعودية إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة، مما يعزز النمو الاقتصادي ويساعد في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.

قد يؤدي ذلك أيضًا إلى ارتفاع أسعار الأسهم السعودية وزيادة وزنها في مؤشرات الأسواق الناشئة.

وتُعدّ المملكة العربية السعودية وجهة استثمارية جذابة بشكل متزايد للمستثمرين الدوليين، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الفرص في اقتصاد سريع النمو.