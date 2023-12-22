بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يستعرض مع رئيس الوزراء البريطاني العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

بتوجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، بمقر الحكومة البريطانية في لندن اليوم، دولة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

ونقل وزير الدفاع خلال اللقاء لدولته تحيات قيادة المملكة، فيما حمل دولته تحياته لقيادة المملكة.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين والتطورات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب البريطاني مستشار الأمن القومي تيم بارو، والسكرتيرة الخاصة لرئيس الوزراء للشؤون الخارجية فيونا ماكيلوهام، ومستشار رئيس الوزراء للسياسات الخارجية جون بيو، ونائب مستشار الأمن القومي ماثيو كولينز.