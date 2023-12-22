مخرج سينمائي يوضح الفرص المتاحة أمام صانع الفيلم السعودي

أوضح الكاتب والمخرج السينمائي عبدالعزيز الشلاحي الفرص المتاحة أمام صانع الفيلم السعودي.

وقال في تصريحات لـ"بودكاست 1949" على قناة "الإخبارية": "في السنوات السابقة كان طموح عمل فيلم موجود عند كثيرين لكن كان يتوقف عند العرض، حتى ظهور يوتيوب والذي كان منصة جيدة لعرض الأفلام، ولكن كانت المهرجانات شروطها صعبة في قبول الأفلام".

وتابع: "الوضع اختلف الآن، عندنا في المملكة أهم المهرجانات ومنها مهرجان الأفلام السعودية، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي، أنا واحد م الناس اللي بدأت من مهرجان الأفلام السعودية".