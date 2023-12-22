“وول ستريت جورنال”: إيران تقدم معلومات للحوثيين عن السفن بالبحر الأحمر

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن سفينة إيرانية بالبحر الأحمر تمكن المسيرات الحوثية من استهداف السفن بدقة.

وقالت إن قوات شبه عسكرية إيرانية بالبحر الأحمر تمرر معلومات للحوثيين، موضحة أن إيران تقدم معلومات للحوثيين عن السفن بالبحر الأحمر.

تقول شركات ومحللون إن السفن التي تبحر حول رأس الرجاء الصالح لتجنب هجمات حركة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر تواجه خيارات ليست سهلة أيضا بشأن أماكن التزود بالوقود والمؤن مع معاناة الموانئ الأفريقية من الروتين والازدحام وضعف المرافق.

وتغير مئات السفن الكبيرة مسارها لتبحر حول الطرف الجنوبي للقارة الأفريقية وهو طريق أطول يضيف ما بين 10 و14 يوما للرحلة وذلك هربا من هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ يشنها الحوثيون في البحر الأحمر دفعت أسعار النفط للصعود وكذلك رسوم الشحن والتأمين.