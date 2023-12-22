النصر يزيد معاناة الاتفاق بثلاثية في دوري روشن

حقق النصر فوزا ثمينًا على نظيره الاتفاق بثلاثية مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل أهداف النصر كل من أليكس تيليس، ومارسيلو بروزوفيتش، وكريستيانو رونالدو (من ضربة جزاء) في الدقائق 43، و59، و73 على التوالي.

أما هدف الاتفاق فجاء قبل نهاية الوقت الأصلي بـ5 دقائق عن طريق محمد الكويكبي.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 40 نقطة ليعزز موقعه في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، متخلفًا بفارق 10 نقاط عن المتصدر الهلال.

لكن النصر لعب مباراة أقل، حيث يواجه الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة.

أما الاتفاق فازدادت معاناته، بعدما فشل في الفوز للمباراة السابعة على التوالي (4 تعادلات و3 هزائم).

ويحتل فريق المدرب ستيفن جيرارد المركز الثامن بـ24 نقطة.