طبيب: متحور JN.1 لن يختفي بانتهاء الشتاء

قال الطبيب علي الشهري إن المتحور الجديد من فيروس كورونا JN.1 الذي انتشر مؤخراً لن يختفي بانتهاء فصل الشتاء.

وأضاف الشهري في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية" أن هذا المتحور أو غيره لا يرتبط بفصل مناخي قد ارتباطه بسلوكيات الناس.

وتابع أن الفيروس يجد فرصة للانتشار بسبب السلوكيات الخاطئة وعدم الأخذ بالتدابير الوقائية.

وأشار إلى أن اللقاح الأحادي له فاعلية على "متحور JN.1" وبدأت بعض الدول تعطيه.

وأكد أن أي فيروس جديد يظهر يبقى مستمراً، لكنه يضعف، لافتا إلى أن مدة الإصابة بالمتحور الجديد من 7 إلى 10 أيام بحد أقصى.

ومضى قائلا: "نخشى من متحور JN.1 على ضعاف المناعة فقط".