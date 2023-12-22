الاحتلال يدمّر مدينة بيت حانون بالكامل

دمّرت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة بالكامل على مدار 75 يوماً من العدوان المستمر على قطاع غزة.

ووفقاً لمصادر فلسطينية، فقد فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات المنازل في مدينة حانون، التي لم يطالها القصف الإسرائيلي، وقد سويت كافة أحياء المدينة التي تقع أقصى شمال شرق القطاع بالأرض، ويقطنها نحو 60 ألف فلسطيني نزحوا من منازلهم خلال الأسبوع الأول من العدوان على القطاع.

ولم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بتدمير المنازل، بل أقدم على تجريف كافة الأراضي الزراعية، والتي تقدر بآلاف الدونمات، إضافةً إلى إقامة منطقة عازلة على طول المناطق الشمالية والشرقية من القطاع بعمق مئات الأمتار، ولا زالت عمليات التجريف والتدمير مستمرة.

في السياق قصفت ودمرت وفجرت قوات الاحتلال مئات المنازل شرق حي الشجاعية بمدينة غزة، وقد سويت الأحياء الشرقية من الشجاعية بالأرض.

وتشير تقديرات وإحصائيات فلسطينية إلى أن الاحتلال دمّر بالكامل ومدن وقرى في مدينة غزة وشمالها، وقد تجاوز عدد الوحدات السكنية التي دمرت يشكل كلي وجزئي نحو نصف مليون وحدة سكنية، بعد تهجير نحو 1.9 مليون فلسطيني كانوا يقطنون تلك الوحدات السكنية، مما فاقم من معاناة الفلسطينيين، في ظل البرد القارس مع حلول فصل الشتاء، ويقيمون في مراكز إيواء تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، يعيشون ظروفا إنسانية صعبة، في ظل النقص الحاد في الأدوية والغذاء والمياه، وتفشي الأمراض المعدية في صفوف آلاف النازحين.