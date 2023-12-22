محمد الشناوي يزيد التكهنات حول إمكانية انتقاله لدوري روشن

زاد محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي المصري، التكهنات حول إمكانية رحيله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

وذكرت تقارير صحفية أن الحارس الدولي على رادار عدد من الأندية السعودية.

وقاد الشناوي الأهلي للحصول على برونزية كأس العالم للأندية 2023 الجارية في جدة، بعد الفوز على أوراوا الياباني بنتيجة 4-2 مساء اليوم الجمعة.

وقال الشناوي في تصريحات لقناة (SSC) عقب المباراة ردا على سؤال حول إمكانية تواجده بالدوري السعودي، "الكلام كثير في هذا الأمر".

ولم ينفِ الشناوي إمكانية انتقاله إلى دوري روشن، لكنه لم يؤكد الأنباء، ما يزيد الغموض حول مستقبل الحارس المصري.