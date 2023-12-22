اعتقال رئيس الوداد المغربي

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء اليوم الجمعة اعتقال رئيس الوداد البيضاوي المغربي، سعيد الناصري، للتحقيق معه بتهم عدة بينها "ترويج مخدرات".

وقال مصدر، لوكالة "فرانس برس" للأنباء، إن قاضي التحقيق استجوب صباح اليوم تمهيديًا الناصري وباقي المتهمين في هذه القضية، وقرر ملاحقته في حالة اعتقال بعدة تهم بينها التزوير في محرر رسمي، وعقد اتفاقات تتعلق بمسك وترويج مخدرات، استعمال شيك مزور.

وأفادت وسائل إعلام مغربية بأن القاضي وجه إلى الناصري أيضًا تهمة "تبييض أموال".

وسيمثل الناصري أمام قاضي التحقيق من أجل استجواب تفصيلي في 25 يناير المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر أي بيان رسمي عن السلطات القضائية بهذا الخصوص.