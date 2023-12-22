6800 كيلومتر طرق حيوية بالمنطقة الشرقية.. تدعم الحركة اللوجستية والسياحية والاجتماعية

أسهمت شبكة الطرق في المنطقة الشرقية في دعم الحركة التجارية والاقتصادية والصناعية واللوجستية والاجتماعية.

تتمتع المنطقة بشبكة طرق ضخمة منها 4000 كم طرق مفردة، وأكثر من 2300 كم طرق مزدوجة، وأكثر من 500 كم طرق سريعة، وبأطوال تتجاوز 6800 كم.

وتتميز المنطقة الشرقية بكونها ترتبط مع دول مجلس التعاون الخليجي بطرق برية ذات مستوى عالٍ من السلامة والجودة، ومن أهم هذه الطرق التي تربط الشرقية بالدول المجاورة طريق الربع الخالي، الذي يعتبر أعجوبة هندسية تم تنفيذها وسط صحراء الربع الخالي، بأحدث التقنيات الحديثة، وبأطوال تتجاوز 560 كم، حيث أسهم هذا الطريق في دعم الحركة اللوجستية والتجارية والاجتماعية، بالإضافة لخدمة ضيوف الرحمن القادمين من سلطنة عمان الشقيقة.

وحققت العديد من الطرق مستوى عالٍ من السلامة والجودة تربط محافظاتها ومناطقها، ومنها طريق أبو حدرية الذي يعتبر أول طريق سريع في المملكة، وتم افتتاحه في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز.

الهيئة العامة للطرق تعمل على الارتقاء بكافة طرق مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك من منطلق دور الهيئة في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيم هذا القطاع الحيوي والشرياني، كما تعمل الهيئة على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة وفك الاختناقات المرورية، التي تستهدف الوصول بمؤشر المملكة في جودة الطرق للمؤشر السادس عالمياً، مع خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030م.