مانشستر سيتي يتوج بطلا لمونديال الأندية لأول مرة في تاريخه

توج مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية 2023 التي أقيمت في جدة للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه على فلومينينسي برباعية نظيفة في المباراة النهائية مساء اليوم الجمعة.

وتقدم بطل أوروبا بهدف لجوليان ألفاريز بعد مرور 40 ثانية فقط على بداية اللقاء، ليصبح الهدف الأسرع في تاريخ البطولة.

وأضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 27 عندما مرر فيل فودين كرة عرضية من الناحية اليسرى من داخل منطقة الجزاء لتصطدم بقدم نينو، مدافع فلومينينسي قبل أن تعانق الشباك.

وعزز مانشستر سيتي تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 72عن طريق فودين، قبل أن يسجل ألفاريز الهدف الثاني له والرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 88.

وبدأ مانشستر سيتي مشواره في البطولة من الدور قبل النهائي حيث فاز على أوراوا ريد دياموندز الياباني بثلاثة أهداف نظيفة، فيما بدأ فلومينينسي مشواره من الدور قبل النهائي أيضا، حيث فاز على الأهلي المصري بهدفين نظيفين.

وأصبح مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يحقق اللقب في مشاركته الأولى، بعدما فشل مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي في ذلك.

وبات بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أول مدرب يفوز بـ4 ألقاب في كأس العالم للأندية، ليفك الشراكة مع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الفائز باللقب 3 مرات.

وتوج جوارديولا مع برشلونة باللقب مرتين في عامي 2009 و2011، وحققه مع بايرن ميونيخ في عام 2013.