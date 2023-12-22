رودري أفضل لاعب في مونديال الأندية.. وجائزة خاصة للاتحاد

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2023 التي أقيمت في جدة فوز الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وتوج مانشستر سيتي بلقب مونديال الأندية لأول مرة في تاريخه، بعدما هزم فلومينينسي البرازيلي برباعية نظيفة في المباراة النهائية التي جرت مساء اليوم الجمعة.

وفاز رودري بجائزة أفضل لاعب، فيما احتل زميله كايل ووكر المركز الثاني في قائمة أفضل اللاعبين، أما جائزة المركز الثالث فذهبت لجون أرياس، لاعب فلومينينسي.

الأفضل في مونديال الأندية لنسخة 2023: - رودريجو 🥇" مانشستر سيتي "

- وولكر 🥈" مانشستر سيتي "

- أرياس 🥉" فلومينينسي "#مانشستر_سيتي_فلومينينسي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/OiWRfOzbYb — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023

وتوج الاتحاد بجائزة "اللعب النظيف" في البطولة، حيث تسلمها أحمد شراحيلي، لاعب الفريق.

وكان الاتحاد تغلب على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في الدور التمهيدي، لكنه ودع البطولة على يد الأهلي المصري بعد الخسارة 1-3 في الدور الثاني.