يايسله يرد على أنباء رحيل فيرمينو عن الأهلي

رد الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، على الأنباء التي تتردد حول رحيل البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق، في يناير المقبل.

وفاز الأهلي على الحزم برباعية نظيفة، مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين، فيما واصل فيرمينو غيابه عن التشكيل الأساسي للفريق.

وشارك فيرمينو بديلًا في آخر 11 دقيقة فقط من المباراة.

وهذه هي المباراة السابعة على التوالي التي لا يبدأها فيرمينو ضمن التشكيل الأساسي للأهلي.

وأثيرت العديد من التكهنات حول مستقبل فيرمينو مع الأهلي، خصوصًا أن هناك عدة أندية أبدت اهتمامها بضمه.

لكن يايسله صرح في المؤتمر الصحفي اليوم بقوله "عدم اعتمادي على فيرمينو ليس مؤشرًا لرحيله".

وأضاف "صحيح أنه لا يمر بأفضل حالاته، لكنه يتدرب جيدًا، ويملك عقلية مميزة".

وانضم فيرمينو إلى الأهلي فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ليفربول.