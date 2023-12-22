رئيس مركز الخليج للأبحاث: المملكة حذرت في 2018 من خطورة الوضع بالحديدة

قال رئيس مركز الخليج للأبحاث، الدكتور عبدالعزيز بن صقر، إن المملكة حذرت في عام 2018 وبشكل واضح من خطورة استمرار سيطرة الحوثيين على ميناء الحديدة والممرات المائية.

وأضاف في مقابلة مع برنامج "هنا الرياض" على قناة "الإخبارية": "في ذلك الوقت بريطانيا وبدعم أمريكي هددت أنه في حال استمرار العمليات العسكرية في الحديدة أن تذهب إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار منه، الأمر الذي مارست من خلاله الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الغربية بشكل عام ضغوطاً على كل دول التحالف العربي في ذلك الوقت".

وتابع أن ما حدث يُفسّر بأمرين؛ الأول ما يمكن وصف بجهلهم عن تبعات ذلك، واليوم رأوا النتيجة بأنفسهم، والثاني هو وجود أجندة غير معلنة، لأن القوات المشتركة حينها كانت قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على الحديدة وبسط الأمن فيها.