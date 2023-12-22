كاسترو يرد على منتقدي تغييراته أمام الاتفاق

رد البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، على الانتقادات التي تلقاها بسبب تغييراته.

وقاد كاسترو النصر للفوز على الاتفاق بنتيجة 3-1 مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين.

ويستعد النصر لملاقاة نظيره الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة 17.

وقال كاسترو، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، "هناك نوع من التغييرات بسبب تغير مجرى المباراة وهناك تغييرات للحفاظ على اللاعبين، وهناك نوع آخر لإعطاء فرصة للاعبين آخرين".

وأضاف المدرب البرتغالي عن سير لقاء الاتفاق "تحكمنا بالمباراة بالكامل، وحققنا الهدف الذي نريده وهو حصد النقاط الثلاث، نريد الاستمرار بالعمل لأن لدينا مباراة صعبة بعد 3 أيام".

وتابع "نحن كمدربين لدينا فلسفة خاصة، وكل أمر مدروس، فمثلًا إذا بنينا اللعب من الخلف سنخلق مساحات في خط دفاع الخصم، وهذا ما نعمله بفريقنا حاليًا، لكننا نعلم أن هذه الطريقة في بعض الأحيان تعتبر مغامرة".