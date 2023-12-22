أمريكا تتهم إيران بالتورط في عمليات البحر الأحمر

قال البيت الأبيض، يوم الجمعة، إن إيران "متورطة بشكل كبير" في التخطيط للعمليات ضد سفن تجارية بالبحر الأحمر، وإن المعلومات الاستخباراتية التي لديها أساسية لمساعدة الحوثيين في استهداف السفن.

ويستهدف الحوثيون السفن التجارية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ، مما أجبر شركات الشحن على تغيير مسارها واتخاذ مسارات أطول حول أفريقيا.

وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض في بيان: "نعلم أن إيران متورطة بشكل كبير في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. هذا يتسق مع الدعم المادي الإيراني طويل الأمد وتشجيعها لأنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأضافت واتسون: "هذا تحد دولي يتطلب عملا جماعيا".