جوارديولا يكتب التاريخ في كأس العالم للأندية

كتب بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، التاريخ بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب كأس العالم للأندية 2023، الجمعة.

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، بعد تغلبه على فلومينينسي البرازيلي برباعية نظيفة في المباراة النهائية.

وأصبح جوارديولا أول مدرب يتوج بلقب مونديال الأندية مع 3 فرق مختلفة، بعد أن سبق للمدرب الإسباني الفوز مع برشلونة مرتين، وبايرن ميونيخ مرة واحدة.

ولم يكتفِ جوارديولا بهذا الإنجاز، وإنما أصبح أكثر المدربين تتويجًا باللقب عبر التاريخ، برصيد 4 ألقاب، أعوام 2009، و2011، و2013، و2023.

وفض جوارديولا الشراكة مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، الذي توج بـ3 ألقاب.