جاياردو يستبعد عبدالرحمن العبود من معسكر مباراة الرائد

استبعد مارسيلو جاياردو، مدرب الاتحاد، عبدالرحمن العبود، نجم الفريق، من معسكر مباراة الرائد في دوري روشن للمحترفين.

ويواجه الاتحاد نظيره الرائد مساء اليوم السبت في الجولة 18 من المسابقة، حيث يسعى لمصالحة جماهير العميد بعد توديع مونديال الأندية 2023 من الدور الثاني بالخسارة على يد الأهلي المصري.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، فإن جاياردو استبعد عبدالرحمن العبود من قائمة لاعبيه استعدادًا للمباراة، حيث يواصل عدم الاعتماد على اللاعب في الفترة الماضية.

وكان جاياردو استبعد العبود من مباراتي أوكلاند سيتي النيوزلندي والأهلي المصري في مونديال الأندية.