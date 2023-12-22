علي الشطي.. حرفي يصنع السفن الخشبية بيد واحدة

روى المواطن السعودي علي الشطي تجربته في صناعة نماذج السفن بيد واحدة، وذلك بعد أن فقد يده اليمنى في حادث عمل.

وقال الشطي لقناة "العربية" إن قوة الإرادة جعلته يمتلك ثلاث أياد، وذلك من خلال امتلاك العزم مع الإرادة.

وأوضح أنه بدأ العمل في صناعة نماذج السفن منذ مرحلة الشباب، حيث عاش في بيئة بحرية في جزيرة تاروت.

ولفت إلى أنه ورث هذه الحرفة عن أبيه، ويعتمد في صناعة هذه النماذج على الأخشاب المقطعة، والتي يتم أخذ المناسب منها.

وأشار الشطي إلى أن فترة صناعة هذه النماذج تتفاوت ما بين أسبوع أو عشرة أيام أو شهر، بحسب حجم النموذج.

قوة الإرادة

وتحدث الشطي عن قوة الإرادة وكيف ساعدته على تجاوز محنته، قائلاً: "فقدان اليد اليمنى كان صدمة كبيرة لي، لكنني لم أفقد الأمل أو العزيمة، وقررت أن أستمر في عملي الذي أحبه، وكنت أقول لنفسي إنني سأمتلك ثلاث أياد، إحداهما هي قوة الإرادة".

وأضاف: "بدأت أتعلم صناعة نماذج السفن بيد واحدة، وكان الأمر صعبًا في البداية، لكنني تدربت وتعلمت، واليوم أصنع نماذج سفن رائعة، وأصبحت معروفًا بهذه الحرفة في جميع أنحاء المملكة".

ورث المهنة عن أبيه

وتحدث الشطي عن بداياته في صناعة نماذج السفن، قائلاً: "بدأت العمل في هذه الحرفة منذ أن كنت شابًا، حيث كنت أعيش في جزيرة تاروت، وهي منطقة بحرية تشتهر بصناعة السفن".

وأضاف: "تعلمت هذه الحرفة من والدي، الذي كان صانعًا للسفن، وكنت أساعده في عمله منذ أن كنت صغيرًا".

مواد بسيطة

وتحدث الشطي عن المواد التي يستخدمها في صناعة نماذج السفن، قائلاً: "أستخدم في صناعة هذه النماذج الأخشاب المقطعة، والتي يتم اختيار المناسب منها حسب نوع النموذج".

وأضاف: "أستخدم أيضًا بعض المواد الأخرى، مثل الحديد والنحاس، لإضافة بعض التفاصيل إلى النموذج".

فترات زمنية متفاوتة

وتحدث الشطي عن الفترة الزمنية التي تستغرقها صناعة نماذج السفن، قائلاً: "تختلف الفترة الزمنية التي تستغرقها صناعة النموذج حسب حجمه".

وأضاف: "مثلاً، يستغرق صناعة نموذج سفينة صغيرة أسبوعًا، بينما يستغرق صناعة نموذج سفينة كبيرة شهرًا".

حرفة تراثية

واعتبر الشطي أن صناعة نماذج السفن هي حرفة تراثية مهمة، يجب الحفاظ عليها، قائلاً: "هذه الحرفة هي جزء من التراث السعودي، ويجب علينا الحفاظ عليها، ونقل هذه المعرفة إلى الأجيال القادمة".