وزير الرياضة: كأس العالم للأندية عكس قدرة السعودية في استضافة أكبر وأهم المناسبات الرياضية القارية والعالمية

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نجاح الحدث العالمي والمتمثل بكأس العالم للأندية 2023م، الذي أوفى بكل الوعود، وعكس القدرات الكبيرة التي تتمتع بها المملكة في استضافة أكبر وأهم المناسبات الرياضية القارية والعالمية.

وقال وزير الرياضة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس": "سعداء بنجاح هذا الحدث العالمي حيث وجد القطاع الرياضي كل الدعم السخي والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة، ما جعل من وطننا العظيم وجهة مفضلة في مختلف الرياضات وكل المحافل".

وتقدّم الأمير عبدالعزيز بن تركي بالشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم على جهوده الكبيرة، والتعاون الكبير لإنجاح هذه النسخة من البطولة على أرض المملكة، والتي تميزت بتتويج بطل جديد لكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، الأمر الذي أضفى حماسًا وتنافسًا كبيرًا بين الفرق المشاركة كافة، وسط حضور جماهيري ملفت من مختلف قارات العالم، الذي شارك في إنجاح هذا الحدث.

وبارك وزير الرياضة في ختام حديثه لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على تحقيقه لقب مونديال الأندية 2023، متمنيًا للفرق الأخرى كافة، التوفيق والنجاح في المنافسات المقبلة.

من جانبه، وجّه رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل الشكر لوزير الرياضة على الدعم الكبير وتسخير الإمكانيات كافة من أجل إنجاح البطولة التي أقيمت لأول مرة على أرض المملكة، مشيدًا بما قدمه منسوبي وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم والمتطوعين من عمل خلال الفترة السابقة، كما قدّم الشكر لجميع القطاعات الحكومية والخاصة التي أسهمت في إنجاح البطولة، ولتقدم السعودية نسخة استثنائية أشاد بها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

يذكر أن البطولة سجّلت في حضورًا قياسيًا بلغ 245,593 ألف مشجع من شتى أنحاء العالم، وأكثر من 500 إعلامي محلي ودولي لتغطية أحداث البطولة، حيث حازت استضافة المملكة للبطولة على إشادات إقليمية وعالمية، كما شارك نحو 500 متطوع ومتطوعة في التنظيم وإدارة الحشود بإشراف خبرات محلية وعالمية، منهم 200 من المتطوعين السعوديين المشاركين في بطولة كأس العالم قطر 2022.