موعد مباراة ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول نظيره فريق آرسنال في الجولة الثامنة عشر لحساب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، على ملعب أنفيلد.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وآرسنال في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت 23 ديسمبر 2023، في مباراة تحديد صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 18 جولة بالبريميرليج.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتيه- كونستانتينوس تسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافنبرج- واتارو إيندو- دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح- لويس دياز- داروين نونيز