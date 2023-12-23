الشباب يقدم عرض رسمي لضم نجم أتليتكو مدريد

دخل مسئولو نادي الشباب في مفاوضات رسمية مع ستيفان سافيتش نجم أتليتكو مدريد الإسباني لضمه في ميركاتو الشتاء.

ويرغب الشباب في إعادة ترتيب أموره في يناير وسد التقص في بعض المراكز وإبرام تعاقدات قوية مع نجوم عالميين.

وواصل الشباب نتائجه المخيبة، بعدما سقط على يد الأخدود بنتيجة 0-1 مساء أمس الجمعة ضمن الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين.

وفشل الشباب في تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات، بالخسارة في 3، والتعادل في مثلها.

وتراجع الشباب للمركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن، بعدما تجمد رصيده عند 18 نقطة.

في المقابل، ارتقى الأخدود مركزين ليحتل الترتيب الـ12 بـ19 نقطة.

سجل هدف الأخدود الوحيد في المباراة سافيور جودوين في الدقيقة الثالثة.

وشهدت المباراة حالتا طرد بالبطاقة الحمراء كانتا من نصيب لاعب الشباب نواف العقيدي في الدقيقة 54، ولاعب الأخدود أندريه بوركا في الدقيقة 70.