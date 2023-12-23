الأهلي يطلب ضم نجم الشباب في يناير

دخل مسئولو النادي الأهلي في المفاوضات مع إدارة الشباب لضم أحد لاعبي الفريق في يناير.

وطلب الأهلي ضم هتان باهبري لاعب فريق الشباب في ميركاتو الشتاء.

ويرغب الأهلي في ضم باهبري خلال يناير المقبل لثقتهم الكاملة في قدراته.

وواصل الشباب نتائجه المخيبة، بعدما سقط على يد الأخدود بنتيجة 0-1 مساء أمس الجمعة ضمن الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين.

وفشل الشباب في تحقيق الفوز في آخر 6 مباريات، بالخسارة في 3، والتعادل في مثلها.

وتراجع الشباب للمركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن، بعدما تجمد رصيده عند 18 نقطة.

في المقابل، ارتقى الأخدود مركزين ليحتل الترتيب الـ12 بـ19 نقطة.

سجل هدف الأخدود الوحيد في المباراة سافيور جودوين في الدقيقة الثالثة.

وشهدت المباراة حالتا طرد بالبطاقة الحمراء كانتا من نصيب لاعب الشباب نواف العقيدي في الدقيقة 54، ولاعب الأخدود أندريه بوركا في الدقيقة 70.