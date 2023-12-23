تقرير: إسرائيل تعرض هدنة لمدة أسبوع مقابل الإفراج عن محتجزين

عرضت الحكومة الإسرائيلية هدنة لمدة أسبوع في قطاع غزة مقابل الإفراج عن 35 من الرهائن المحتجزين في القطاع لدى حركة "حماس"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

ونقلت الشبكة الأميركية عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى، أن المجموعة تضم النساء المتبقيات وكبار السن ورجالاً مصابين.

ولم تذكر الشبكة رد ممثلي حركة حماس على العرض الإسرائيلي.

وكان رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ قد قال في وقت سابق إن إسرائيل مستعدة لإبرام هدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة وزيادة المساعدات الإنسانية لسكان القطاع لضمان إفراج "حماس" عن المحتجزين.