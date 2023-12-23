البيت الأبيض: إيران تقدم أنظمة جوية مسيرة وصواريخ كروز وباليستية ضد السفن للحوثيين

قال البيت الأبيض إن إيران تقدم أنظمة جوية مسيرة وصواريخ كروز وأخرى باليستية ضد السفن للحوثيين، مؤكدا أن صواريخ الحوثيين التي استهدفت إيلات جنوبي إسرائيل يمكن ربطها بإيران.

وأشار إلى أن إيران منخرطة بشكل كبير في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر.

يأتي ذلك بعدما صدمت طائرة مسيرة سفينة تجارية تابعة لإسرائيل في بحر العرب قبالة الساحل الغربي للهند مما أدى إلى نشوب حريق.

يأتي الحادث في أعقاب هجمات نفذها الحوثيون المدعومون من إيران على سفن تجارية في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ، مما أجبر شركات شحن على تغيير مسار سفنها والإبحار في طرق أطول حول الطرف الجنوبي لقارة أفريقيا.

ويقول الحوثيون إن الهجمات تأتي لدعم الفلسطينيين الذين تحاصرهم إسرائيل في قطاع غزة.