تُستأنف اليوم السبت منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.

وانطلقت منافسات الجولة 18، الخميس، وشهدت فوز الهلال على أبها، وحقق النصر الانتصار على الاتفاق، كما تخطى الأهلي عقبة الحزم، بينما سقط الشباب في فخ الهزيمة أمام الأخدود.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، بفارق 10 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، وبفارق 13 نقطة عن الأهلي الذي يحتل المركز الثالث

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم:

1- الهلال - 50 نقطة

2- النصر - 40 نقطة

3- الأهلي - 37 نقطة

4- التعاون - 34 نقطة

5- ضمك - 30 نقطة

6- الاتحاد - 28 نقطة

7- الفتح - 25 نقطة

8- الاتفاق - 24 نقطة

9- الوحدة - 22 نقطة

10- الخليج - 22 نقطة

11- الفيحاء - 19 نقطة

12- الأخدود - 19 نقطة

13-الشباب - 18 نقطة

14- الطائي - 17 نقطة

15-الرياض - 16 نقطة

16- أبها - 14 نقطة

17- الرائد - 13 نقطة

18- الحزم - 12 نقطة