مارسيلو: كنت أتمنى مواجهة كريم بنزيما في مونديال الأندية

عبر مارسيلو، نجم نادي فلومينينسي البرازيلي، عن رضاه بتتويج فريقه بفضية كأس العالم للأندية، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي في نهائي المونديال.

وتوج فريق مانشستر سيتي بلقب بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على حساب فلومينينسي برباعية دون رد في نهائي كأس العالم للأندية 2023، بالمباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجوهرة المشعة.

وقال مارسيلو في تصريحات تليفزيونية: "تمكنا من وضع فلومينينسي في مكانة جيدة، لقد واجهنا بطل أوروبا، وقدمنا كل ما لدينا، وكرة القدم تحسم بالتفاصيل الصغيرة".

وأضاف: "تمنيت أن ألعب ضد كريم بنزيما، ولكن هذا يثبت أن البطولة قوية وصعبة وليس كل من يأتي يضمن التواجد في النهائي".

وبدأ مانشستر سيتي مشواره في البطولة من الدور قبل النهائي حيث فاز على أوراوا ريد دياموندز الياباني بثلاثة أهداف نظيفة، فيما بدأ فلومينينسي مشواره من الدور قبل النهائي أيضا، حيث فاز على الأهلي المصري بهدفين نظيفين.

وأصبح مانشستر سيتي أول فريق إنجليزي يحقق اللقب في مشاركته الأولى، بعدما فشل مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي في ذلك.