تفاصيل عرض بانينجا للرحيل عن الشباب

كشفت تقارير صحفية أن إيفر بانيجا لاعب نادي الشباب يحاول إنهاء عقده مع ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بالتراضى.

إيفر بانيجا سيكون لاعباً لنادي بوكا جونيورز، بعدما تقدم باقتراح إلى إدارة الشباب بالتنازل عن 5 ملايين دولار، من أجل العودة مجددًا إلى ناديه الأصلي بوكا جونيورز الأرجنتيني.

بانيجا يشعر بالحنين إلى بوكا جونيورز، وأن لديه رغبة كبيرة في اللعب مرة أخرى مع الفريق الأرجنتيني، إنه يشعر بحالة بدنية جيدة ولكن الإعداد الجيد للموسم التحضيري أمر ضروري بسبب الإيقاع العالي.

ومن المتوقع أن يحسم بانيجا مستقبله خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ينتهي عقده مع الشباب في عام 2024