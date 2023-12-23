التشكيل المتوقع.. غيابات قوية تطارد الاتحاد أمام الرائد

وضع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق الاتحاد اللمسات النهائية، بشكل كبير على ملامح تشكيل فريقه، أمام الرائد، في ختام منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن .

ويعاني جاياردو من الغيابات التي ضربت الفريق مؤخرا سواء إيقاف أو إصابات، حيث يفتقد كل من أحمد شراحيلي، وعمر هوساوي، ولويس فيليبي، ومهند الشنقيطي، وزكريا هوساوي، وعوض الناشري للإصابة.

فيما يغيب المغربي عبد الرزاق حمدالله، وحسن كادش، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الرائد

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود - فابينيو - سويلم المنهالي - مدالله العليان.

خط الوسط: فيصل الغامدي - نجولو كانتي - إيجور كورونادو - صالح العمري.

خط الهجوم: كريم بنزيما - رومارينهو.

ويستضيف فريق الاتحاد نظيره الرائد، اليوم، السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة "الشرائع"، في ختام منافسات الجولة الـ18 من دوري روشن .