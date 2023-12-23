ليفربول يتفوق على آرسنال في المواجهات المباشرة بالدوري الإنجليزي

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم اليوم مباراة قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين الكبيرين ليفربول وآرسنال.

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشهد قمة ليفربول وآرسنال عبر التاريخ الكثير من الندية والمتعة الكروية، والمنافسة بينهما اليوم ستكون على صدارة الدوري الإنجليزي.

ويتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 38 نقطة.

والتقى ليفربول وآرسنال في 62 مباراة بالبريميرليج، فاز الريدز في 25 لقاء، وخسر 17 مواجهة، بينما سيطر التعادل على 20 مباراة.

وخلال الـ62 لقاء، سجل الجانرز 77 هدفًا، واستقبلت شباكه 107 أهداف من ليفربول، ليتفوق فريق يورجن كلوب أيضًا في الأهداف المسجلة بفارق 30 هدفًا.