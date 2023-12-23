لاعب فلومينسي يكشف تفاصيل مشاجرته مع نجم مانشستر سيتي

وقعت مشاجرة عقب مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية التي انتهت بفوز السيتي برباعية نظيفة توجت الفريق أبطالًا للعالم للمرة الأولى في تاريخهم.

ودارت مشاجرة بين لاعبي الفريقين بعد انتهاء المواجهة تقدمها الثنائي فيليب ميلو وجاك جريليش ليروي ميلو سبب الصراع "جريليش احتك بمارتينيلي بعد المباراة، هو لم يمتلك الجرأة للتفاخر أمام لاعب قوي فذهب بعد اللقاء للتحدث بحدة مع مارتينيلي -ذو البنيان الضعيف- وجبينهما متقاربان فذهبت للدفاع عن زميلي ليأتي والكر ويدفعني وهنا أندلع الشجار بين الفريقين".

وتابع ميلو "جريليش على مدار المباراة كان يهتف "أولي" مثل الجماهير وهو ما لا يجب على لاعب كرة القدم في الملعب أن يفعله هذا يحدث فقط في المدرجات شعرت بقلة احترام من اللاعب وهذا الأمر لن أسمح بأن يحدث لا أحد يمكنه التقليل أو احتقار زميلي أو الفريق الذي ألعب له".

وبعد انتشار رواية ميلو للواقعة خرج جريليش ليبرر موقفه مؤكدًا أنه لم يفعل أي شيء لاستفزاز لاعبي فريق فلومينينسي فقال: "لم أقول حتى مرة واحدة كلمة أولي خلال اللقاء".