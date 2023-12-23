الاتحاد يستقر على بديل أحمد حجازي في الشتاء

استقر مسئولو نادي الاتحاد على بديل أحمد حجازي في قائمة الفريق خلال ميركاتو الشتاء.

ويضع مسئولو الاتحاد الأولوية لديهم في قيد أحمد حجازي بداية من يناير المقبل بعد تماثله للشفاء بشكل كامل ومشاركته في كأس العالم للأندية.

ويرى مسئولو الاتحاد أن خط دفاع الاتحاد يواجه مشاكل كبيرة والأفضل هو قيد أحمد حجازي لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.

وقرر مسئولو الاتحاد قيد أحمد حجازي بدلًا من رومارينيهو في قائمة الفريق خاصة وأن الأخير تعرض لانتقادات شديدة في الفترة الماضية بسبب تراجع المستوى.

وودع الاتحاد بطولة كأس العالم للأندية مؤخرًا بعد الخسارة من الأهلي المصري بعدما كانت الجماهير تتوقع وصوله إلى الأدوار النهائية.