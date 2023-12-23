نجم برشلونة يثير الغموض بصورة في الرياض

أثار جواو فيليكس لاعب فريق برشلونة الإسباني العديد من التساؤلات بعد نشر صورة له في الرياض.

وجاءت صورة فيليكس لتفتح باب التساؤلات حول إمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي في يناير المقبل.

وفجرت التقارير الصحفية مفاجأة قوية حيث أكدت بأن تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة الإسباني غير مقتنع بجواو فيليكس لاعب الفريق.

ويقدم فيليكس مستويات جيدة مع برشلونة منذ أن انتقل للفريق معارًا من أتلتيكو مدريد حيث شارك في 20 مباراة بكافة المسابقات سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3.

وتشير التقارير بأن تشافي لم يكن يضع فيليكس خيارًا أوليًا في تدعيمات الصيف ولكن هناك تحول مفاجئ في الأمور وهي معاناة برشلونة من أزمات مالية ورياضة مما يجعل هناك صعوبة في ضمه نهائيًا خاصًة وأن أتلتيكو مدريد سيطلب مبلغ مالي كبير.