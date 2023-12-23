الهلال يؤيد قرار خيسوس ضد نجوم الزعيم

رفض مسئولو الهلال التدخل بشكل نهائي في قرار البرتغالي خيسوس المدير الفني للفريق ضد بعض نجوم الزعيم على خلفية المشكلة التي حدثت مؤخرًا.

ووقعت أزمة بين خيسوس وسلمان الفرج لاعب الفريق ليتم استبعاده من قائمة الزعيم مؤخرًا.

ومنح مسئولو الهلال الصلاحيات الكاملة لخيسوس في اتخاذ العقوبات المناسبة لسلمان الفرج وأي لاعب داخل الفريق.

ويرى مسئولو الهلال أن قرارات خيسوس من شأنها أن تحافظ على الانضباط داخل الفريق في الوقت الحالي والحفاظ على التركيز بما يساعد على تحقيق نتائج إيجابية.

وشهدت الأيام الماضية جلسة صلح بين خيسوس وسلمان الفرج وتم فتح صفحة جديدة بين الطرفين.