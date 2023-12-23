إحصائيات وأرقام نهائي المونديال.. مانشستر سيتي يكتب التاريخ من قلب “الجوهرة المشعة”

كتب مانشستر سيتي الإنجليزي التاريخ بعد الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية، لأول مرة في تاريخه عقب فوزه على فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 4-0، الجمعة.

وأصبح فريق جوارديولا أول فريق إنجليزي يفوز بالخماسية في عام واحد فقط.

ونستعرض فيما يلي أبرز إحصائيات مانشستر سيتي بعد الفوز بكأس العالم للأندية على حساب فلومينينسي.

أسرع هدف في تاريخ المونديال

احتاج جوليان ألفاريز 40 ثانية فقط كي يفتتح التسجيل للسماوي، سدد ناثان آكي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم ثم عادت إلى ألفاريز الذي لم يفكر كثيرا كي يدخلها في شباك سانتوس.

سدد فيل فودين بقوة داخل في منطقة الجزاء ثم اصطدمت بـ نينو وسكنت الشباك ليتقدم السيتي بهدفين دون رد بالدقيقة 27.

عزز فودين تقدم أبطال الثلاثية بعد استلامه لعرضية من ألفاريز داخل الـ 18 وسجل الهدف الثالث بالدقيقة 72.

بطل العالم مع الأرجنتين لم يكتف بتسجيل وصناعة هدف بل أحرز الرابع للسيتي بالدقيقة 88 بعد استلامه لتمريرة نونيز من على حدود منطقة الجزاء.

العبقري

يعد بيب جوارديولا أكثر مدرب حصد لقب كأس العالم للأندية.

توج الكتالوني بالبطولة أربع مرات في 2009 و2011 و2013 و2023، مرتين مع برشلونة ومرة مع بايرن ميونخ.

تخطى مدرب السيتي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الذي حصد اللقب ثلاث مرات فقط.

قاد جوارديولا فريقه في أن يصبح رابع فريق إنجليزي يتوج بالبطولة بعد ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

القائد الرائع

قدم كايل ووكر قائد السيتي أداء مذهل في نهائي كأس العالم للأندية.

أكمل المدافع الإنجليزي 61 تمريرة، ويعد رودريجو هو الوحيد الذي قام بتمريرات أكثر منه برصيد 86 تمريرة.

نظرا لما قدمه في مباراتين كأس العالم، حصد ووكر على جائزة الكرة الفضية من أديداس.

الشباب المتوهج

لمع نجوم السيتي الشابة مرة أخرى في بطولة كأس العالم للأندية.

أصبح فودين صاحب الـ 23 عاما أول لاعب إنجليزي يسجل في البطولة منذ واين روني مع مانشستر يونايتد في 2008.

سجل ألفاريز الذي سيكمل عامه الـ 24 بعد شهر، في ست بطولات من أصل سبع لعب بها السيتي، حيث أحرز في الدوري الممتاز وكأس الاتحاد وكأس درع الاتحاد ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، أكثر من أي لاعب مع السيتي منذ بداية الموسم الماضي.

كما أصبح المهاجم الأرجنتيني أصغر لاعب يسجل في كأس العالم للأندية منذ بوكا جونيورز بابلو ليديسما في عام 2007.

حفر ريكو لويس صاحب الـ 19 عاما و31 يوما اسمه من ذهب بعدما أصبح أصغر لاعب يبدأ في نهائي البطولة منذ رافائيل مع اليونايتد في 2008.