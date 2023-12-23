REV-9.. أول حاسوب محمول في العالم بمعالج 64 نواة

في خطوة تقلص إلى حد بعيد المسافة بين أفضل حاسوب محمول وآخر مكتبي، قدمت شركة الحواسيب المحمولة الصينية Zhanjiang Xinjuneng حاسوبها الجديد "REV-9"، وهو أول حاسوب محمول يحتوي على معالج EPYC بـ 64 نواة.

الحاسوب يأتي بنسختين، الأولى مع معالج EPYC 7713 المستند إلى معمارية Zen 3، والثانية مع معالج EPYC 9554 المستند إلى معمارية Zen 4. يتميز الحاسوب بشاشة ذات دقة QHD أو 4K بحجم 17.3 بوصة ومعدل تحديث يصل إلى 240 هرتز.

ومن بين الميزات الرائدة، يحمل الحاسوب شاشة إضافية بحجم 3.5 بوصة تقدم معلومات حيوية كالتردد ومعدل استهلاك الطاقة ودرجات الحرارة. على عكس معالجات الخوادم التي تعتمد على استهلاك الطاقة العالي، قامت الشركة بتصميم نظام تبريد مائي مدمج في الحاسوب للتغلب على التحديات المتعلقة بالحرارة العالية.

يُزعم أن الحاسوب المحمول حقق نتائج ممتازة في اختبار Cinebench R23 بحوالي 49 ألف نقطة باستخدام معالج EPYC 7713، مما يبرز فعالية نظام التبريد المائي المدمج.

وفيما يتعلق بالسعر، يتوقع أن يكون الحاسوب باهظ الثمن، حيث يصل سعر المعالج المركزي EPYC 9554 بمفرده إلى ما بين 7000 و9000 دولار أمريكي. بذلك، تقدم Zhanjiang Xinjuneng تقنية متطورة في عالم الحواسيب المحمولة، وتحفز التحول نحو استخدام معالجات الخوادم في هذا السياق.