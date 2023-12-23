انهيار المنظومة الصحية في جنوب قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم، أن المنظومة الصحية في مستشفيات جنوب قطاع غزة، الذي نزح إليه نحو 1.9 مليون فلسطيني، من مدينة غزة وشمالها تعيش حالة انهيار بفعل حالة الاكتظاظ الشديدة في المستشفيات، خاصة التي تتعلق بالأمراض المزمنة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مئات مرضى الكلى والسرطان، معرضون للموت لعدم تمكن مستشفيات أبو يوسف النجار في رفح، وناصر في خان يونس من تقديم الخدمات الطبية لهم، نظرًا لحالة الاكتظاظ وعدم توفر الأجهزة الطبية الخاصة بتلك الأمراض، وكذلك نفاد الأدوية والوقود، مؤكدة أن مستشفيات جنوب القطاع مهددة بالتوقف، كما مستشفيات شمال القطاع، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، وما نتج عنه من كوارث صحية.

في سياق متصل، أفاد مسعفون فلسطينيون، أنهم انتشلوا عشرات الشهداء من أزقة وشوارع مخيم جباليا شمال قطاع غزة، استشهدوا في عمليات القصف الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، كما استشهد 14 فلسطينيًا اليوم، في سلسلة غارات جوية إسرائيلية استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة.