الفتح يستفيق بثلاثية في التعاون

ألحق الفتح بمضيفه التعاون هزيمة بنتيجة 1-3 مساء اليوم السبت في الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين.

واستفاق الفتح ليحقق أول فوز له في دوري روشن بعد 6 مباريات بين تعادلات وهزائم.

من جانبه، تعرض التعاون للهزيمة بعد 3 انتصارات متتالية.

الفوز رفع رصيد الفتح إلى 28 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الرابع.

وجاءت الأهداف الثلاثة للفتح في الشوط الأول حيث تقدم سالم عبدالله النجدي بهدف في الدقيقة 30 ثم أضاف سعد فهد الشرفاء الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 35 و45.

وتكفل جواو بيدرو بتسجيل هدف التعاون الوحيد في الوقت بدل الضائع للمباراة.