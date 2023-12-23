الأخبار المحلية

للمرة الأولى بالسعودية.. طوق نجاة ذكي بتحكم عن بعد يصل لـ 300 متر

23 ديسمبر 2023 · < 1 minutes
طوق النجاة الذي تم عرضه خلال الفعاليات
طوق النجاة الذي تم عرضه خلال الفعاليات

استعرضت قناة "الإخبارية"، في مقطع مصور، طوق نجاة ذكي هو الأول من نوعه في المملكة، والذي عُرض ضمن جناح حرس الحدود بمهرجان الإبل.

يستخدم طوق النجاة الذكي الجديد بعمليات الإنقاذ، ومن الشاطئ بفعل التحكم عن بعد، لمسافة تصل حتى 300 متر.

يأتي ذلك، ضمن مشاركة حرس الحدود في معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقع في الصياهد بالرمحية شمالي منطقة الرياض، وتستمر فعالياته حتى نهاية ديسمبر الجاري.