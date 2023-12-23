للمرة الأولى بالسعودية.. طوق نجاة ذكي بتحكم عن بعد يصل لـ 300 متر

استعرضت قناة "الإخبارية"، في مقطع مصور، طوق نجاة ذكي هو الأول من نوعه في المملكة، والذي عُرض ضمن جناح حرس الحدود بمهرجان الإبل.

فيديو | الأول من نوعة بالمملكة.. طوق نجاه ذكي يستخدم بعملية الإنقاذ من الشاطئ والتحكم عن بعد ويوصل مسافة حتى 300م في جناح حرس الحدود بمهرجان الإبل#الإخبارية pic.twitter.com/7FXQ3xZ24b — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 23, 2023

يستخدم طوق النجاة الذكي الجديد بعمليات الإنقاذ، ومن الشاطئ بفعل التحكم عن بعد، لمسافة تصل حتى 300 متر.

يأتي ذلك، ضمن مشاركة حرس الحدود في معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقع في الصياهد بالرمحية شمالي منطقة الرياض، وتستمر فعالياته حتى نهاية ديسمبر الجاري.