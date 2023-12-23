تنفيذ 42 مشروعا بطرق المنطقة الشرقية بـ3 مليارات ريال

تشهد طرق المنطقة الشرقية حراكاً كبيراً وحيوياً من خلال عدد من المشاريع التي يجري العمل عليها، وتتضمن 42 مشروعاً منها تنفيذ 17 مشروعاً جديداً، وصيانة جذرية لـ 25 مشروعاً، وبأطوال تتجاوز 1450كم، بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال، وستسهم هذه المشاريع الحيوية في دعم النهضة التي تعيشها المنطقة، التي تُعد من أكبر وأهم المناطق نظير موقعها الجغرافي الفريد، الذي يربطها مع كافة دول الخليج.

وأشارت الهيئة العامة للطرق، إلى أنه يجري العمل حالياً على عدد من المشاريع منها؛ استكمال طريق صفوى رحيمة بطول 15 كم، يشمل تنفيذ جسر دوار صفوى، مع تنفيذ الجسر البحري بطول 720 متراً، الذي يهدف إلى تعزيز ترابط طرق المنطقة ورفع مستوى السلامة، ومشروع ازدواج طريق القطيف العوامية بطول 7 كم، وازدواج طريق الجش عنك بطول 4 كم، لرفع مستوى السلامة وتقليل الاختناقات المرورية.

كما شملت تنفيذ مشروع استكمال طريق الظهران العقير سلوى مع تنفيذ التقاطع العلوي على طريق الهفوف سلوى، بطول 66 كم، وإعادة إنشاء وتوسعة طريق أبو حدرية الخفجي، من تقاطع رأس مشعاب باتجاه الخفجي، وذلك بطول 23 كم، واستكمال الطريق الذي يربط طريق الدمام الجبيل بطريق الرياض الدمام السريع وطريق الظهران العقير سلوى مع تقاطع طريق بقيق.

وأضافت أنه يجري العمل على تنفيذ 25 مشروع صيانة جذرية بالمنطقة، منها استكمال إصلاح طريق أبو حدرية، مع إصلاح طريق الظهران بقيق، وإصلاح طريق الظهران العقير سلوى، بالإضافة لإصلاح الطريق الدائري بالأحساء مع تنفيذ دورانات للخلف على الطريق، وإصلاح طريق الدمام الرياض السريع.

وأكدت الهيئة تواصل أعمال تنفيذ المشاريع وفقاً لأعلى معايير الجودة والسلامة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق، تزامناً مع مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق.