دودج تعلن “تحدي القوة” بآخر “تشالنجر” من نوع SRT ديمون

أطلقت العلامة الأمريكية "دودج"، يوم الجمعة، إصدارًا استثنائيًا من سيارتها الأيقونية تشالنجر، ضمن آخر نسخ SRT ديمون 170 المميزة، والتي طليت بلون أسود داكن، لتكون محط أنظار عشاق السرعة، وفق ما أعلن متحدث باسم الشركة، الذي أوضح أن آخر نسخة متاحة من هذا الطراز بيعت في مزاد خيري في يونيو الماضي، بمبلغ غير مسبوق قدره 700 ألف دولار.

وعلى الرغم من أن "دودج" لم تعلن ما إذا كانت هذه النسخة هي نفسها التي تم بيعها في المزاد، يظل لدى "دودج" إمكانية الاحتفاظ بنسخة خاصة من "تشالنجر".

ورغم غياب الصور حاليًا لهذا الطراز، إلا أن السماح لهذه النسخة من تشالنجر بالتميز يأتي من خلال تزويدها بقوة هائلة، حيث يصل إنتاج المحرك V8 الفائق الشحن إلى 1025 حصانًا و1098 نيوتن متر من عزم الدوران.

تعتبر تشالنجر SRT ديمون 170 ملكًا في عالم السيارات الرياضية، حيث تظهر قدرتها على قطع ربع ميل في 8.91 ثانية بسرعة تصل إلى 243 كم/س، وفقًا لبيانات دودج.

وفي ظل هذا النجاح، استمرت تشالنجر في تحقيق مبيعات متميزة، حيث باعت 35,350 وحدة في الربع الثالث من عام 2023، متفوقة بفارق ضئيل على منافستها فورد موستانج.

وتتجه "دودج" نحو مستقبل مثير بإطلاق "تشالنجر دايتونا" بنهاية عام 2024، والتي ستكون سيارة كهربائية بقوة تصل إلى 880 حصانًا في الطراز العلوي. وفي إشارة إلى تحول محتمل في تصميم السيارات، قد يتم طرح نسخة دون علامة دايتونا تعتمد على محرك احتراق، مستخدمة محرك توربيني مزدوج سداسي الأسطوانات بقوة تتراوح بين 420 و510 حصانًا، حسب الفئة.