الدوري الإنجليزي.. توتنهام يهزم إيفرتون.. وخسارة مفاجئة لنيوكاسل

فاز توتنهام على ضيفه إيفرتون بنتيجة 2-1 مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ورفع توتنهام، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي، رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

وتقدم توتنهام في الدقيقة التاسعة عن طريق ريتشارلسون، قبل أن يضيف زميله هيونج سون مين الهدف الثاني في الدقيقة 18، وفي الدقيقة 82 سجل أندريه جوميز هدف إيفرتون الوحيد.

وفي مباراة أخرى حقق لوتون تاون فوزا مفاجئا على ضيفه نيوكاسل 1- صفر.

وسجل أندروس تاونسيند هدف المباراة الوحيد لفريق لوتون تاون في الدقيقة 25.

ورفع لوتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن عشر، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 29 نقطة في المركز السابع.