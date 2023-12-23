“سوبارو” تشوق لمجموعة من طرازات STI لعام 2024

فتحت شركة سوبارو الستار عن مجموعة مثيرة من السيارات الرياضية التي ستكون في مرمى الأضواء خلال فعاليات معرض طوكيو للسيارات المقبل، في الفترة من 12 إلى 14 يناير 2024.

تتضمن هذه المجموعة إصدارات عالية الأداء من سيارات WRX، ليفورج ستيشن واجن، وBRZ كوبيه.

النجمة اللامعة في هذا الحدث هي سيارة WRX S4 STI سبورت بروتوتايب، التي وعدت سوبارو بتقديم تحسينات ملحوظة في الثبات وجودة القيادة. يُتوقع أن يتم إطلاق هذا الطراز إلى مرحلة الإنتاج، ولكن ستكون الكميات محدودة، ويُعتقد أنه سيكون متاحًا بشكل رئيسي في السوق اليابانية.

بالإضافة إلى ذلك، ستحمل طرازات BRZ وليفورج ترقيات "STI Performance"، مما يعزز الجوانب الجمالية للسيارات دون التأثير على أدائها أو إنتاجها. وفقًا للتقارير، سيتم تقديم جناح خلفي جاف من الكربون لطراز BRZ.

على الرغم من قلة التفاصيل المتاحة حاليًا، إلا أن هذه الخطوة تظهر استمرار سوبارو في فهم قيمة اسم "STI"، وكيف يمكن أن يلهم هذا الاسم شغف عشاق السيارات. مع الاعتبار أن سوبارو WRX TR هي النموذج الأقرب لـ STI في أمريكا، يبدو أن هناك حاجة ملحة إلى إطلاق نسخ STI للمحافظة على جاذبية سوبارو في سوق السيارات الرياضية.