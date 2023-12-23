مايكروسوفت قد تتسبب بأزمة نفايات إلكترونية عالمية

تعتزم شركة مايكروسوفت إنهاء دعم نظام التشغيل ويندوز 10 بحلول 2025، وفقًا لتقرير أخير نشرته مؤسسة كاناليس للأبحاث. يتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى التخلص من نحو 240 مليون جهاز حاسوب، مما يتسبب في أزمة نفايات إلكترونية عالمية.

نفايات تُقدر بـ 480 مليون كيلوجرام

ويُقدر وزن النفايات الناتجة عن هذه الحواسيب بما يصل إلى 480 مليون كيلوجرام، ما يعادل وزن 320 ألف سيارة مجتمعة. يأتي هذا القرار في إطار خطة الشركة لإنهاء دعم ويندوز 10 والتوقف عن تزويده بالتحديثات الأمنية اللازمة بنهاية عام 2025.

على الرغم من أن الحواسيب غير المتوافقة مع ويندوز 11 قد تظل قائمة لبضع سنوات بعد انتهاء دعم ويندوز 10، إلا أنه من المتوقع أن يكون الاهتمام بها ضئيلًا نظرًا لعدم تلقيها التحديثات الأمنية. وفي مسعى للتخفيف من تأثير هذا القرار، أعلنت مايكروسوفت عن إطلاق برنامج لتوفير التحديثات الأمنية لويندوز 10 بعد نهاية الدعم، ولكن بمقابل غير معلن حتى الآن.

إعادة التدوير قد تنقذ الوضع

من المتوقع أن يلجأ المستهلكون إلى الترقية من خلال شراء أجهزة جديدة، مما قد يؤدي إلى زيادة كمية النفايات الإلكترونية.

يُشير التقرير أيضًا إلى أن بعض مكونات الحواسيب يمكن إعادة تدويرها للاستفادة منها في صناعات أخرى، مثل تحويل الأقراص الصلبة لاستخدامها في محركات السيارات الكهربائية وأجهزة توليد الطاقة المتجددة، مما يعزز جهود إعادة التدوير والاستدامة.