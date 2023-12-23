الدوري الإنجليزي.. التعادل يسيطر على قمة ليفربول وأرسنال

سيطر التعادل بهدف لمثله على مباراة القمة بين ليفربول وضيفه أرسنال مساء اليوم السبت ضمن الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

تقدم أرسنال عن طريق جابرييل ماجالايس في الدقيقة الرابعة، فيما سجل محمد صلاح هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 29.

ورفع أرسنال رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

ويأتي أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 39 نقطة بفارق الأهداف خلف ليفربول، فيما يحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الخامس والذي لديه مباراة مؤجلة.